İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu

Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu
Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu

Burkina Faso'da ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu.

Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu - Tıkla İzle

Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu. Ulusal televizyonda bir subay tarafından okunan bildiride, Devlet Başkanı Paul Henri Damiba'nın görevden alındığı, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiği duyuruldu. Kararın, güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve ülkenin yeni liderinin ordu komutanı İbrahim Traore olduğu aktarıldı.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.