Burkina Faso'da ordu, yönetime el koydu. Ulusal televizyonda bir subay tarafından okunan bildiride, Devlet Başkanı Paul Henri Damiba'nın görevden alındığı, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiği duyuruldu. Kararın, güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve ülkenin yeni liderinin ordu komutanı İbrahim Traore olduğu aktarıldı.



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