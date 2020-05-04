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Burkina Faso'dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir'de karantinaya alındı

Burkina Faso'dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir'de karantinaya alındı
Burkina Faso'dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir'de karantinaya alındı

Burkina Faso'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 82 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İzmir'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşü sürüyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gece saat 00.30'da Burkina Faso'dan gelen uçaktaki 122 Türk, dezenfekte edilen otobüslerle öğrenci yurtlarına taşındı. Polis eskortu eşliğinde yola çıkan yolculardan 72'si Buca'da bulunan Hanzade Hatun Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na 50'si ise Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenlerin 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

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