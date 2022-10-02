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Burkina Faso'nun devrik lideri Yarbay Damiba, istifasını sundu

Burkina Faso'nun devrik lideri Yarbay Damiba, istifasını sundu
Burkina Faso'nun devrik lideri Yarbay Damiba, istifasını sundu

Burkina Faso'nun devrik lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 29 Eylül’deki darbenin ardından istifasını sundu.

Burkina Faso'da darbeyle görevine son verilen cunta lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba istifasını sundu. Damiba'nın başkent Vagadugu'daki askeri hava üssünde istifasını askeri yetkililere sunduğu aktarıldı. Damiba'nın istifası için arabuluculuk yapan dini ve topluluk liderleri tarafından yapılan açıklamada, “Damiba'nın kendisi, ciddi insani ve maddi sonuçlar doğuracak çatışmalardan kaçınmak için istifasını sundu” denildi.

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