Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'İşçiye verilen yüzde 54.5 zam memura da verilsin'

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, asgari ücrete yapılan artışın ardından açıklamalarda bulundu. Yazgan, asgari ücrete yapılan yüzde 54.5'lik artışın memurlara da yansıtılmasını gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54.5 artışla net 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Memurların gözü ise ocak ayında yapılacak yeni yıl zammında” diye konuştu. Asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye çıkmasını olumlu bulduğunu belirten Yazgan, “Artış kriterlerinin kamu görevlileri için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.

"Ocak'ta memurun yüzü gülsün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret artışı konusunda teşekkür eden Yazgan, “Kamu görevlileri için oransal zammın yanında seyyanen zam ya da taban aylığa artış talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 1 Temmuz itibariyle en düşük devlet memuru maaşının 8 bin 119 TL olduğunu belirten Yazgan, “Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5'lik artış esas alınarak yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle seyyanen zam yapılmalı. Kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” dedi.

Ayrıca, Büro Memur-Sen'den yapılan açıklamada 2010-2022 yılları arasında asgari ücrete ve memurlara yapılan zam oranları yıl yıl rakamlarla paylaşıldı. Açıklamada, “2010-2022 Yılları arasında asgari ücrete oransal olarak yüzde 854 artış yapılmıştı. Asgari ücrete son yapılan \%54.5 oranında zamla net asgari ücret 8500 TL'ye çıkarılmıştır. Bu artışla birlikte asgari ücretteki 2010-2023 yılları arasındaki oransal artış yüzde 1376'ya çıkmıştır. Aynı dönemde, 2010-2022 yılları arasında en düşük devlet memuru aylığına oransal olarak yüzde 598 artış yapılmıştır. Devlet memurlarına son yıllarda yapılan maaş artış oranları asgari ücrete yapılan artışlarla kıyaslandığında çok düşük kalmıştır. 2023 yılı Ocak ayında devlet memuru maaşlarına yapılacak zam için seyyanen zam asgari ücrete yapılan \%54.5 oranı esas alınarak, yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle memur maaşlarında meydana gelen kaybın büyümesine fırsat verilmemelidir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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