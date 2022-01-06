Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek.

Taahhütname süresi uzadı

Bu arada Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6-10 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar.

Ali Nargüner