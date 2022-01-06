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Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibariyle başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek.

Taahhütname süresi uzadı

Bu arada Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6-10 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar.

Ali Nargüner

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