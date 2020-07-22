İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Adana Demir Canlı İzle Bein Sports Max 1| Bursaspor Adana Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Bursa Adana Demir Canlı İzle Bein Sports Max 1| Bursaspor Adana Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Bursa Adana Demir Canlı İzle Bein Sports Max 1| Bursaspor Adana Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında bugün Bursaspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya geliyor. İşte bu kritik müsabakaya ilişkin detaylar...

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Play-offlara Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor kalmıştı. Yarı final ilk müsabakalarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile de Akhisarspor karşılaşacak. Mücadelelerin rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Bursaspor Adana Demirspor nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Adana Demirspormaçını beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.