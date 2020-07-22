Bursa Adana Demir Canlı İzle Bein Sports Max 1| Bursaspor Adana Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Play-offlara Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor kalmıştı. Yarı final ilk müsabakalarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile de Akhisarspor karşılaşacak. Mücadelelerin rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Bursaspor Adana Demirspor nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Adana Demirspormaçını beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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