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Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada!

Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada!
Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada!

Bursa'da adliye önünde farklı iki grup arasında yaşanan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Raazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesi'ne geldi. Adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralandı.

Adliyede görevli polis memurları kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ramazan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah Uğur
 

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