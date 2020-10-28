Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Aziz K. idaresindeki 35 BSZ 24 plakalı otomobil. Bursa'dan Ankara istikametine gittiği sırada Ümitalan rampasında önünde seyir halinde olan Zafer Y. idaresindeki 06 BRR 719 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan 39 yaşındaki Zuhal K. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Aziz K, Mürvet K, Ali Emir K ve Meryem Gökçe K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Zuhal K'nın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardında Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Seyfettin Aras

