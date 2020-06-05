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Bursa-Ankara yolunda kaza: 1 ölü

Bursa-Ankara yolunda kaza: 1 ölü
Bursa-Ankara yolunda kaza: 1 ölü

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Çitli Mahallesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyreden Ömer Ç. (24) yönetimindeki 60 HJ 880 plakalı otomobil ile Abdulkadir Yazar yönetimindeki 16 KDR 62 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırılan Yazar burada yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçta bulunan ailesi uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadığı görüldü. Kazada maddi hasar alan araç ile motosiklet ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Seyfettin Aras

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