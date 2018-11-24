Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeniden aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Alinur Aktaş'ı gösterdi. Halen başkanlık görevini yürüten Alinur Aktaş yeniden aday gösterilmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursa'nın stratejik önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, ''Beni bu göreve layık gören çok değerli Genel Başkanıma başta olmak üzere büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bursa kadim bir şehir. Türkiye'nin 4'üncü büyük nüfusuna ve 2'inci büyük ticaret hacmine sahip bir şehir. Belediye başkanlığı görevimizi ifa ederken diğer taraftan 31 Mart 2019 tarihine kadar aday misyonuyla da çalmadık kapı bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde aldıkları desteği bir kat daha artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Aktaş, ''Bursalılar bizi yıllardır tanıyor, biliyor. Kurulduğumuz tarihten itibaren çok ciddi bir destek var. Desteği biraz daha artırarak bu desteği teyit etmiş oluruz. Bugün beni yalnız bırakmayan il başkanıma, milletvekillerime, teşkilat mensuplarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yarınlarımız çok daha güzel olacak'' şeklinde konuştu.

Oğuzcan Yazar