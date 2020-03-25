İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza
Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda İzmir mevkiinde saat 22.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 HU 334 plakalı hafif ticari araçla İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Cahit Baydu (50), çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü bir tıra yakıt vermek için ilçenin Çağlayan mevkisinde durdu. Yakıtı yolun diğer yönündeki tırın sürücüsüne vermek için yolun karşısına geçmek isteyen Cihat Baydu'ya E.G. idaresindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı. Baydu, çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Baydu'nun cansız bedeni savcının incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gökay Başdan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.