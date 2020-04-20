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Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı

Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı
Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı

Son bir aydır korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan kapalı çarşı bu sabah itibari ile kapılarını yeniden açtı.

Salgın sebebiyle 23 Mart'ta kepenk indiren Bursa Kapalı Çarşı'da açılış tarihi 3 kez ertelenmişti. En son 20 Korona virüsü salgınından dolayı kapılarını kapatan kapalı çarşı esnafı bu sabah dükkanlarını yeniden açtı. Geçtiğimiz Nisan ayında çarşının açılacağı belirtilmiş dükkanların açılıp açılmaması konusunda tercih esnafa bırakılmıştı. Bu sabah saatleri itibari ile çarşının kapıları açıldı. Çarşıda çok sayıda dükkan 23 Mart'tan sonra geçen sürede ilk kez siftah yapmak için dükkanlarını açarken Bursalılar da yaklaşık 1 ay sonra ilk kez çarşıya uğradı.

Hakan Gönül

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