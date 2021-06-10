Bursa metrosunda korku dolu anlar... Şehrin metro hattını yarım saat kilitledi

Polis ekiplerinin ikna çabalarının sonucu etkisiz hale getirilen vatandaş trenin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.15 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Yüksek İhtisas Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki A.D. psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek metro raylarına atladı. Burada uzun süre direnen A.D. daha sonra zorunlu olarak duran metronun altına elindeki bıçakla girerek direnmeye devam etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarına karşılık vermeyen A.D. sonrasında ikna olduğu sırada raylarda bayılarak yere düştü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından metronun altından çıkartılan A.D. olay yerindeki ilk tedavisini ardından ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Hakan Gönül - Ali Kamur

