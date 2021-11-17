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Bursa polisi fark etti, trafikten men edildi; yolcular indirildi

Bursa polisi fark etti, trafikten men edildi; yolcular indirildi
Bursa polisi fark etti, trafikten men edildi; yolcular indirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan Servis aracı, güzargah dışı yolcu taşı yolcu taşındığı için 15 gün trafikten men edildi. Yolcular indirilirken, sürücü Gökhan Ö.'ye 1394 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa polisi fark etti, trafikten men edildi; yolcular indirildi - Tıkla İzle

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama yaptılar. Uygulama sırasında 16 S 8510 plakalı servis minibüsü durduruldu.

Ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Gökhan Ö.'nün Karacabey ilçesi sınırları içinde hizmet vermesi gerekirken, güzergah dışına çıkarak İnegöl de çalıştığı ortaya çıktı.

Sürücüye güzergah dışı yolcu taşımacılığı yapma suçundan 1394 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 15 gün trafikten men edilerek, otoparka çekildi.
Araçtaki yolcular, başka bir servis aracıyla evlerine bırakıldı.

Salih Bilal Aslan
 

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