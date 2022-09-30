Bursa Sagopa Kajmer'e el verdi

Ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, Kültürpark Açıkhava sahnesinde Bursalı dinleyicileriyle buluştu. 'Neyse', 'Vazgeçtim İnan' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Bergen'in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısına yaptığı düet parçayı Bursalı dinleyicileri ile birlikte seslendirirken seyirciler alkışları ve ıslıklarıyla şarkıya eşlik etti.

Muharrem Vurucular



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