İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa Sagopa Kajmer'e el verdi

Bursa Sagopa Kajmer'e el verdi
Bursa Sagopa Kajmer'e el verdi

Türkiye’nin öncü rap sanatçılarından biri olan Sagopa Kajmer, Kültürpark Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Yaş sınırı olmayan konsere ebeveyni ile birlikte gelen minik hayranının her şarkısına eşlik ederek el uzatması üzerine ünlü rapçi tokalaşarak minik hayranını mutlu etti.

Bursa Sagopa Kajmer’e el verdi - Tıkla İzle

Ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, Kültürpark Açıkhava sahnesinde Bursalı dinleyicileriyle buluştu. 'Neyse', 'Vazgeçtim İnan' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Bergen'in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısına yaptığı düet parçayı Bursalı dinleyicileri ile birlikte seslendirirken seyirciler alkışları ve ıslıklarıyla şarkıya eşlik etti. 

Muharrem Vurucular
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.