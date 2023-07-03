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Bursa Şehir çöplüğünde yangın

Bursa Şehir çöplüğünde yangın
Bursa Şehir çöplüğünde yangın

Bursa'da Hamitler'deki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Bursa Şehir çöplüğünde yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye gör, hava sıcaklığının gölgede 30 dereceyi bulduğu Bursa'da Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'ndeki kent çöplüğünde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çöplükteki büyük bir alanı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkelidi. Olay yerine gelen ekipler 4 koldan alevlerle mücadeleye başlarken çöplükteki yüzlerce başıboş köpekte alevlerin olduğu çöplük alandan kaçıp canlarını kurtardı. Yangının başka bir bölgeye sıçrama riskinin bulunmadığı öğrenildi.

Dumanların şehrin bir çok noktasından görüldüğü bildirildi.

Abdullah Uğur-Göktuğ Erdem

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