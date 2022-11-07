Bursa Şehir Hastanesi yolunda sona gelindi

Toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa'nın sağlık yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümdeki asfaltlama tamamlanma aşamasına geldi. Toplamda 35 metre genişliğindeki bölünmüş yolun ikinci etabında 428 bin 323 ton dolgu, 15 bin 500 ton asfalt kaplama,12 bin metre bordür ve 800 metre de oto korkuluk imalatı yapıldı. Yaklaşık olarak 60 milyon harcama yapılan yolun orta refüjünde UEDAŞ tarafından aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Merkezden kesintisiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte, Bursa Şehir Hastanesi'nde yolunun ikinci etabında hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yolun tamamlanan bölümünde direksiyon başına geçip, yolu test eden Başkan Aktaş, hastaneye gerek raylı sistem, gerekse de karayolu ile ulaşım noktasında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem hattının Büyükşehir koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, süreci yakından takip ettiklerini, çalışmalar nedeniyle Mudanya yolu üzerindeki olumsuz etkinin de kısa zamanda ortadan kalkacağını kaydetti.

Şehir Hastanesi Mudanya yolu arasındaki 2500 metrelik yola da raylı sistem çalışmalarının bitmesinin ardından hemen başlayacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Raylı sistem çalışması tamamlandığında vatandaşlarımız Bursa'nın her köşesinden hastanenin kapısına kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak. Yine kısa sürede tamamlayacağımız bu yol ile de Çevre Yoluna çıkmaya gerek kalmadan şehir merkezinden hastaneye ulaşım sağlanacak. Bu yolun açılmasının ardından otobüs güzergahlarımızı da buna göre revize edeceğiz. Yaptığımız ulaşım yatırımları ile kavşak, köprü ve yeni yollarla halkımız ulaşımdaki ayrıcalığı da yaşamaya başlayacaklar” diye konuştu.

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