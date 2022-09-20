Bursa Şehir Hastanesi'ne ilk 7 ayda 40 bin 624 hasta yatışı yapıldı

Türkiye'nin sayılı hastanelerinde gerçekleştirilen geniş ameliyatları, bünyesinde başarıyla gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesi, Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara şifa dağıtıyor. Özellikli tedavi gerektiren vakalarda ilk tercih edilen merkezlerden biri olmayı başaran Bursa Şehir Hastanesi'nde, yılın ilk 7 ayında şehir dışından sevkle gelen 134 hastaya tedavi hizmeti sunuldu.

Özellikle yoğun bakım ihtiyacı bulunan ya da acil tedavi hizmeti alması gereken vakalarda sevk işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hızlı bir şekilde yapılıyor. Bazen hastanın bulunduğu ildeki bir başka hastaneye sevk yapılırken bazen de başka bir ilde bulunan hastaneye sevk işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu noktada ileri sevk merkezlerinden biri olan Bursa Şehir Hastanesi, özellikli tedavi gerektiren işlemlerde öne çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, diğer birçok hastanede yapılamayan cerrahi müdahalelerin Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde başarıyla yapıldığının altını çizdi.

Dev sağlık üssünün yılın ilk 7 ayında şehir dışından sevkle gelen 134 hastaya tedavi hizmeti sunduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Şehir hastanemiz, Bursalı hemşerilerimizin yanı sıra ülkemizin her noktasından gelen vatandaşlarımızın yararlanabileceği özellikli tedavi hizmetlerini bünyesinde barındırıyor. Hastanemizin bu rolüne uygun olarak, zaman zaman ileri tedavi gerektiren durumlarda hastanemize şehir dışından sevk durumları olabiliyor. İl dışına sevk durumlarda hastanemizin tercih edilmesi, bizleri için memnuniyet verici bir durum” dedi.

En çok yanık ünitesine sevk

İçerisinde 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 6 aktif yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane bulunan yanık merkezinin şehir dışından en çok sevk alan bölüm olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “2022 yılının Ocak ayından Ağustos ayına kadarki süreçte 25 hastamızın başka ilden sevk alarak, yanık merkezimizde tedavi edildiğini görüyoruz. Merkezimiz sayesinde sanayi şehri olan ilimizde, iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadığı gibi diğer illerden hastalarımıza tedavi hizmeti sunuluyor” şeklinde konuştu.

Hastanenin sevkle gelen hastaların dışında yataklı tedavi hizmeti alan hasta bakımından da öne çıktığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Hastanemizde 2022 yılının ilk 7 ayında 40 bin 624 hastaya yatış yapıldı. Aylık ortalama 5 bin 500, 6 bin arası hastaya yatarak tedavi hizmeti verildiğini görüyoruz. Hastanemiz, yataklı tedavi hizmetinde bölgemiz için önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.