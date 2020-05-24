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Bursa Teknik Üniversitesi'ne 9 profesör alınacak

Bursa Teknik Üniversitesi'ne 9 profesör alınacak
Bursa Teknik Üniversitesi'ne 9 profesör alınacak

Bursa Teknik Üniversitesi, akademik öğretim kadrosunu güçlendirmek için yeni alım yapacağını duyurdu.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi'ne göre, öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı.

Farklı anabilim dallarının bölümlerinin öğretim üyeliği için toplam 9 profesör, 2 doçent ve 1 doktor alınacak. Profesör kadrolarında; bilgisayar, çevre, lif ve polimer, orman endüstri ve işletme mühendisliği ile orman ve kimya bölümlerinde görev yapılacak. Doçentler, elektrik ve elektronik mühendisliği ile gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümlerinde, doktor ise gemi inşaatı ve gemi makineleri bölümleri için hizmet verecekler. Yeni öğretim üyesi alımına ilişkin detaylı ilana, kurumsal internet sitesi aracılığıyla ‘www.btu.edu.tr' adresinde ulaşılabilecek.

Başvurular, 12 Haziran'a kadar kabul edilecek.

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