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Bursa Valiliği'nden 4 ilçe için son dakika uyarısı

Bursa Valiliği'nden 4 ilçe için son dakika uyarısı
Bursa Valiliği'nden 4 ilçe için son dakika uyarısı

Bursa Valiliği, Bursa'nın doğu kesimlerinde yer alan İnegöl, Keles, Yenişehir, İznik ilçeleri için sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu ikazı yaptı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre bugün Kütahya, Eskişehir, Bilecik il geneli ile Bursa'nın doğu kesimlerinde (İnegöl, Keles, Yenişehir, İznik) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar (20:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzlukluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.  

Zafer Peker
 

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