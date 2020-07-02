Bursa Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği'nden 'Meteorolojik duyuru' başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelimizde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) Basra Alçak Basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelimizde yağış beklenmemekte, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

Bölge genelimizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı beklenmektedir.

Sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanlar ile yaşlı ve çocukların dikkatli olması gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu: 02.07.2020 15.00 - 06.07.2020 18.00 kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.