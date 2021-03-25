İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'

Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'
Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'

Bursa'da tarihi Tophane surlarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gelerek, “İlk belirlemelere göre binalarda bir kayma söz konusu değil” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı' - Tıkla İzle

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi'ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi. Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat burada kısa bir açıklama yaptı. Canbolat, “İstinat duvarının çökmesi sonucu binalar hasar görmüş.

Balkonlarda, camlarda belirli hasarlar meydana geldi. Çok şükür bir can kaybımız yok. Uçan istinat duvarının binalara vermiş olduğu zarar var, ama ilk tetkiklerle genel itibari ile bir kaymaya rastlanmadı. Teknik çalışmaları arkadaşlarımız yapacaktır. Binalarımız boşaltıldı. Burada oturan vatandaşlarımızın da rahat bir yere taşınması için AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor.

Binaya vatandaşlarımızın taşınıp taşınmayacağına teknik rapor sonuçlarına göre karar verilecek. Ekiplerimiz burada. Olaya müdahale edildi. Bugün ve yarın itibari ile olaya nasıl müdahale edilecekse teknik ekiplerin verdiği kararlar neticesinde olacaktır. Bizi sevindiren kısım can kaybının olmamasıdır. Bununla geçmiş olsun” diye konuştu.

Abdullah Çibir - Ali Kamur - Ercan Vardar
 

İLGİLİ HABER
Başkan Aktaş: Binalarla ilgili anormal bir durum gözükmüyor Başkan Aktaş: 'Binalarla ilgili anormal bir durum gözükmüyor'
İLGİLİ HABER
Bursada toprak kayması Bursa'da toprak kayması

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.