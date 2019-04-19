Bursa'da 12 saatlik seferberlik 6 defineciyi hayata bağladı...Mağaranın içi böyle görüntülendi

Şahısların kurtarıldığı ve bir kişinin güçlükle girdiği mağaranın içindeki görüntüye İHA ekibi ulaştı.

AFAD İl Müdür Vekili Yalçın Mumcu, kendilerine ihbarın gelmesinin ardından kısa sürede 30 kişilik ekibiyle olay yerine vardıklarını belirterek, "Elbeyli Köyü Kızıltepe Mağarası'nda 7 kişi mahsur kalmıştı. Bu kişilerin mahsur kaldığını geride kalan arkadaşları haber vermiş. İlk önce mağara girişinde gaz ölçümü yaptık. Mağara girişinde 300 pp üzerinde gaz vardı. Mağaranın içerisinde bunun 450 pp üzerinde olduğunu düşündük. Ancak tüplü ilk ekibimiz indiğinde iniltileri duyduk. Bu bizi çok sevindirdi. Artık operasyonun temiz hava tüpüyle devam etmesi gerektiğini anladık. Daha sonra badili yani ikişer kişilik ekipler indirdik. İnmek çok zordu. Giriş çıkış 1,5 saat sürüyordu. Mağaraya iniş çıkışta motorlu liberatör kullanıyorduk. Otomotik motorla ip takıldığında çekebiliyoruz. Bütün ekipler oksijen maskesiyle inebiliyordu. Ancak yarım saat kalabiliyordu. İçeriye temiz hava bastık. Sonra oksijen tüpüyle kazazedelere hava açtık. Ekip elemanlarımız tüplerini hiç çıkarmadılar" dedi.

Kurtarma çalışmalarının Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu koordinasyonunda 12 saat boyunca başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Yalçın Mumcu, "Tüm ekipler, jandarma, UMKE, 112, Büyükşehir İtfaiyesi, AKUT, NAK ve BAKUT ekipleri iyi koordine olduk. Kurtarma çalışmalarına toplamda 100 kişi katıldı. İlk inişte kazazedelerdeki inilti sesi ve oksijen tüpleriyle daha da hayata bağlanmaları iyi oldu. İlk indiğimizde merdivenin dibinde 3 kişi vardı. Dere kısmında da 4 kişi vardı. Kendilerine ip sistemi kurmuşlar, aküleri ve jenaratörleri vardı. 7 kişiyi de canlı yukarı çıkardık. Ancak bir kişinin hayatını kaybettiği haberi hastaneden geldi. Kazazedelerden bazılarıyla konuşuyorduk. Hatta bir an önce yukarı çıkma isteklerini dile getiriyorlardı. Eğer biraz daha geç kalınsaydı kazazedeler bugün hayatta olmayabilirdi" diye konuştu.

Havanın soğuk olduğunu ve yağmurun da çalışmaları güçleştirdiğini vurgulayan Yalçın Mumcu, "Bütün ekipler iyi koordine olduk. Disiplinli bir çalışma sergilendi. İniş çıkışlarımız çok zorluydu. Ekipleri de devamlı değiştirmek zorunda kaldık. Kazazedeleri canlı çıkardığımız için Allaha şükrediyoruz. Mağarada insan sağlığını ciddi manada etkileyecek kadar çok gaz vardı. Tedbirli hareket etmemiz de çok şükür hiç kimsenin başına bir şey gelmeden kurtarma çalışmasını bitirmemizi sağladı" diye konuştu.

Öte yandan definecilerin kurtarıldığı 51 metre derinliğindeki mağaranın görüntülerine ise İhlas Haber Ajansı ulaştı. İnişin iki kademeli gerçekleştiği, definecilerin kendi halatlı merdiven sistemini kurdukları görüldü.

Halil Ataş - Zafer Peker

