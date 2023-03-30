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Bursa'da 14 yaşındaki hırsız kamerada: Önce para sonra meşrubat çaldı

Bursa'da 14 yaşındaki hırsız kamerada: Önce para sonra meşrubat çaldı
Bursa'da 14 yaşındaki hırsız kamerada: Önce para sonra meşrubat çaldı

Bursa'da kıraathanenin camını kırarak içeriye giren 14 yaşındaki hırsız, önce para sonra meşrubat çalarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da 14 yaşındaki hırsız kamerada: Önce para sonra meşrubat çaldı - Tıkla İzle

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs terminalinde Uğur Yücel tarafından işletilen kıraathaneye gelen gelen şüpheli, camı sert bir cisimle kırarak içeri girdi.

Para ve meşrubat çaldı

Önce kasadaki bir miktar parayı çalan şüpheli, dolaptan birkaç şişe meşrubatı da yanına alarak diğer kapıdan çıkıp uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Uğur Yücel durumu fark ederek polisi arayıp ihbarda bulundu.

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