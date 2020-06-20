Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu...O anlar kamerada 20 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda şafak vakti 50'ye yakın ikamet ve depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi İstanbul, 15 kişi ise Bursa'da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin polis görev aldı.

Operasyonda 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 işyerinde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu tespit edilen antikalar, saat, kamera, matkap, iş makinesi, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu, av tüfeği, 4 tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca Fişeği, çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet otomobil, 1 adet ATV , 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen çalıntı malzeme ve araçlar emniyetin bahçesinde sergilendi.

Hakan Gönül