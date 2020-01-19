Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı

Yangın, Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evden biranda alevler çıktı. Yangının büyümesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, alev alev yanan eve müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bu sırada evde olan M.A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Ahmet Faruk Çabuk