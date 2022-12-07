Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci rahatsızlandı. Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.

21 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül



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