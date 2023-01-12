Bursa'da 3 katlı apartmanın altında bulunan kereste deposu alev alev yandı

Yangın, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi 3.Orman sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın alt kısmında bulunan kereste deposunda meydana geldi. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirirken, bina sakinleri ise dumanların arasından hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbir alırken, itfaiye ekipleri ise yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik müdahale neticesi kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, depo ve apartmanlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, ekipler yangının çıkış nedenini öğrenmek için tahkikat başlattı.

Ahmet Burak Öztürk



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