Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bina ekipler tarafından kaçak olduğu tespit edildi. Harekete geçen Yıldırım Belediyesi ekipleri kaçak bina için yıkım kararı aldı. Kepçe yardımı ile yıkımına başlanan binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.

2022 yılını ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı' olarak ilan eden ve çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Daha sağlıklı, estetik ve modern bir Yıldırım oluşturmak adına çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 14'ü 2022'de olmak üzere toplam 517 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.