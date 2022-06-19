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Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan panelvan araç ise bir işyerinin duvarına çarparak yan devrildi.

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı.

16 LR 309 plakalı panelvan araç bir işyerinin duvarına çarparak yan devrilerek zor durabildi.

Kazanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal - Ali İhsan Uğur
 

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