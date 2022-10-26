Bursa'da 5 ayda ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası, 10 saat süren çalışma sonucu bulundu

Yaklaşık 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolan Yılmaz'ın kolundaki akıllı saate yüklü uygulama sayesinde bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz dün saat 21.30 sıralarında evinden çıktı. Hastalığı nedeniyle sık sık evden kaçarak kaybolan Yılmaz'ın ailesi bu nedenle akıllı saate ve telefonlarına yükledikleri uygulamadaki konum bilgisini takip etti. Mehmet Yılmaz'ın akıllı saatinin son olarak orman bölgesinde bulunan 8'inci Yağmur Sokak'tan sabit konum bilgisi verdiğini tespit eden aile, bölgeye gittiğinde Yılmaz'ın burada olmadığını gördü. Yılmaz'ın kolundaki akıllı saatin şarjının bittiğini fark eden aile, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD başta olmak üzere NAK, ANDA, BAKUT ve sivil toplum kuruluşları çalışma başlattı.

Hakan Gönül



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