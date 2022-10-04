Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6. Oğuz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda katında bulunan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle panikleyen apartman sakinleri binayı hızla boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler hızlı müdahale sonucunda yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Abdullah Uğur-Ali İhsan Uğur

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