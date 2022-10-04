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Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın şehrin bir çok noktasından görülürken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6. Oğuz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda katında bulunan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle panikleyen apartman sakinleri binayı hızla boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler hızlı müdahale sonucunda yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Abdullah Uğur-Ali İhsan Uğur

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