Bursa'da 5 katlı binanın 2. katında doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı

Olay, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi, Turist Yolu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre apartmanın 2. katında oturan Burcu A. (32) mutfaktan gaz kokusunu geldiğini fark etti. Durum üzerine 32 yaşındaki kadın hemen evden ayrılırdı. Birkaç dakika sonrasında ise evden patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası binada yangın meydana geldi.

Patlama seslerini duyan çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri evdeki yangında kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, bina sakinleri ise tahliye edildi.

Ev sahibi Burcu A. ise olay sonrasında büyük bir korku yaşadı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın evden çıktıktan kısa bir süre sonra patlama sesi duyduğunu belirtti.

Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Musa Öztürk



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