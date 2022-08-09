Bursa'da 8 gündür aranan kişi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Özgüneş (29), 8 gün önce evinden çıktı ve o günden beri kendisinden bir daha haber alınamadı. Özgüneş'in yakınları, yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, NAK, AKUT, İNDAK, Bursa, İnegöl olmak üzere 100 kişilik ekip ve ayrıca termal dron ve iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı. Bugün sabah saatlerinde Bahçekaya mevkiinde Özgüneş'e ait motosikletin bulunması üzerine arama-kurtarma ekipleri o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıp genç derede ölü olarak bulundu

Arama çalışmalarının ardından Hikmet Özgüneş'in cesedi derenin içinde bulundu. Özgüneş'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Salih Bilal Aslan

