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Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi
Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

Bursa'da dün gece 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın sonucu biri anne 8 çocuk yanarak hayatını kaybetti. 9 kişiye mezar olan o ev dron ile görüntülendi.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Yangın, dün gece saat 23.52 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Şehitler Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Meydana gelen yangına uykuda yakalanan 1'i kadın 8 çocuğun kimlikleri belli oldu. İlk belirlemelere göre, anne Amine El Cesim (30) ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim (10) hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız. bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çocukların 6'sının anne Amine El Cesim'e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan 9 kişiye mezar olan o ev drone ile havadan görüntülendi.

Hakan Gönül - Ahmet Burak Öztürk
 

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