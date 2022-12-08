Bursa'da 9 yaşındaki okul başkanının seçim vaadi gerçek oldu

Bursa'da özel bir okulun ilkokul temsilciliğine aday olan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Tuana başkan oldu. Bir veli Tuana'nın vaadini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımı gören Sefo da 'Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama waffle işini çözmesi lazım' ifadelerini kullandı. Daha sonra okul yönetimiyle iletişime geçen Sefo, dün okula gelerek öğrencilerle buluştu. Okul yönetimi ve okul temsilcisi Tuana ile görüşen Sefo, daha sonra öğrencilere mini konser verdi, fotoğraf çekimi isteklerini de geri çevirmedi.

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