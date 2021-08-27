Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesi 9. Sakarya Sokak üzerinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağabey Akın B. (41) ile kardeşi Bayram B. (37) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlar Akın B. (41) ve Bayram B.'nin (37) bacağına isabet etti. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması ve ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık Ekipleri ağabey ve kardeşe olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağabey Akın B. (41) Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kardeşi Bayram B. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırı sonrası olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde 10 adet boş kovan bulurken mermilerin bazılarının olay yerinden bulunan hafif ticari araca isabet ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.







Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü

