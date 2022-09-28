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Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi
Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri o esnada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki 3 otomobilin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Seslere uyanan mahalle sakinleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacın altında kalan otomobilleri kurtardı. Ağaç devrildiği esnada kimsenin olay yerinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Berke Erdal
 

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