Bursa'da ağaçlar devrildi, otoparklar şelaleye, yollar göle döndü

Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kenttin bir çok noktasında etkisini gösteren yağış, şehir merkezinde hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur, Korupark AVM'de otoparkı şelaleye çevirdi. Suryapı AVM'de ise su baskınları yaşandı. Anayollarda ise sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Kentin başka bölgelerinde ağaçlar şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Ahmet Burak Öztürk



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