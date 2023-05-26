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Bursa'da alacak verecek cinayeti kamerada: 1 ölü

Bursa'da alacak verecek cinayeti kamerada: 1 ölü
Bursa'da alacak verecek cinayeti kamerada: 1 ölü

Bursa’da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada kurşunların hedefi olan 40 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da alacak verecek cinayeti kamerada: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında borç meselesi olan iki grup bir araya geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruplardan bir kişinin yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu kurşunlardan biri Onur Başar (40) karnına isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirirken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, H.D.'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için tahkikat devam ediyor.

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