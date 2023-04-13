Bursa'da alacak verecek kavgasında bıçaklar konuştu : 2 yaralı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Cihan Ö. Ve Mesut S. iftar sonrası aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli tarafla cadde üzerinde bir parkta buluştu. İki arkadaş, şüpheli şahıslarla sözlü tartışma yaşamaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Cihan Ö.'yü üç yerinden bıçaklarken, Mesut S.'yi ise bacağından yaraladı. Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine zanlı olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Cihan Ö.'nün yaralandığını duyan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, ailesini sakinleştirmek için ambulans içinden dil döktü.

Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise şüpheli şahsın yakalanması çalışma başlattı.

Ahmet Burak Öztürk



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