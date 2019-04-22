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Bursa'da alacak verecek kavgasında çatışma çıktı, öfkeli şahıs karı kocayı ayağından vurdu

Bursa'da alacak verecek kavgasında çatışma çıktı, öfkeli şahıs karı kocayı ayağından vurdu
Bursa'da alacak verecek kavgasında çatışma çıktı, öfkeli şahıs karı kocayı ayağından vurdu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olduğu adama karısının yanında kurşun yağdırdı. Karı kocanın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da alacak verecek kavgasında çatışma çıktı! - Tıkla İzle

Olay Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ali D. aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) ile Halime K'ya (43) evlerine gitmek istedikleri sırada silahla saldırdı. Saldırıda yaralanan Süleyman K. da eşinden aldığı silahla Ali D.'ye karşılık verdi. Ancak zanlı yaralanmadı.

İki taraf arasında çıkan çatışmada karı koca yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  

Derya Evren - Hakan Gönül - Samet Doğru
 

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