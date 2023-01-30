Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan meydan muharebesi kameralarda

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken iki grup birbirlerine sopalarla vurmaya başladı. Taraflardan biri geldikleri hafif ticari araçla kaçmaya çalışınca, diğer grup sopalarla araca zarar verdi. Sürücü ise tartıştığı kişileri ezmeye çalışarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekibi olay yerinde kalan diğer grubu polis merkezine götürdü. O anlar mahalle sakinlerinin kamerasına yansıdı.

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