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Bursa'da alacak verecek meselesinde kan döküldü

Bursa'da alacak verecek meselesinde kan döküldü
Bursa'da alacak verecek meselesinde kan döküldü

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi silahla ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Bahçe Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan S.E. ve K.A. sokakta tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca, K.A. belindeki silahı çıkartıp S.E.'nin ayaklarına iki el ateş etti. Şüpheli K.A. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.E. Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı. Yaralı S.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Hakan Gönül

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