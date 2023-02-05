İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da alışveriş çılgınlığı...

Bursa'da alışveriş çılgınlığı...
Bursa'da alışveriş çılgınlığı...

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi.

Bursa'da alışveriş çılgınlığı... - Tıkla İzle

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir zücaciye mağazasının açılışına özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.