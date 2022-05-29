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Bursa‘da alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti

Bursa‘da alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti
Bursa‘da alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti

Bursa'da sabaha kadar eğlenen çift gün ağarınca kavga etmeye başladı. Çiftin o anları kameraya yansıdı.

Bursa‘da alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha dek eğlence mekanlarında vakit geçiren çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı. Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı durdurmaya çalışan başka biri duruma engel olamadı.

Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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