Bursa'da amatör maçta olaylar...Bir polis ile bir futbolcu yaralandı

Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güven Spor arasında oynanan maçta ev sahibi takım taraftarları hakemin penaltı kararı sonrası sahaya atladı. Taraftarları durdurmak isterken bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, son düdüğün ardından taraftarlar sahaya girerek Karadeniz Güven Sporlu oyunculara saldırdı.

Salih Bilal Aslan

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