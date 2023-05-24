Bursa'da anayola inen ayı, yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı

Bursa'nın Zeyniler köyünde Uludağ yolu üzerinde görülen ayı, hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçti. Başka bir araç sürücüsü ise yavrularının başında bekleyen ayıyı görünce frene basıp durmak istedi. Bu esnada yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden ayı, yanında bekleyen araca koşarak saldırdı. Araç içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ali İhsan Uğur

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