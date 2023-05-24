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Bursa'da anayola inen ayı, yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı

Bursa'da anayola inen ayı, yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı
Bursa'da anayola inen ayı, yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı

Bursa'da yavrularıyla anayola inen ayıyı gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Ayıları daha yakından görmek için frene basan bir otomobil sürücüsü ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yavrularını koruma içgüdüsüyle araca saldıran ayı araçtakilere korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da anayola inen ayı, yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı - Tıkla İzle

Bursa'nın Zeyniler köyünde Uludağ yolu üzerinde görülen ayı, hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçti. Başka bir araç sürücüsü ise yavrularının başında bekleyen ayıyı görünce frene basıp durmak istedi. Bu esnada yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden ayı, yanında bekleyen araca koşarak saldırdı. Araç içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ali İhsan Uğur

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