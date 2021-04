Bursa'da antikacı dükkanındaki yangın sırasında büyük kavga

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Caddesi'nde bulunan ahşap bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 2 katlı ahşap binayı tamamen saran alevler, geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yaşandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Dükkanları yanarken feci şekilde darp edildiler

Öte yandan yangın esnasında olay yerinde bulunan bir grup ile antikacı dükkanının sahibi ve oğlu arasında kavga çıktı. Dükkan sahibi ve oğlu, bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar kameralara an be an yansırken, kavga vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bina ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı

İş yeri sahibi Murat S. ve oğlu Mert S., iş yerlerinin kundaklandığını iddia etti. İddia üzerine polis ekipleri, soruşturma başlatırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yaşanan kavga olayının, kundaklama olayı ile ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

