İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı

Bursa'da araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı
Bursa'da araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı

Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın acılar içerisinde bağırırken eşi ve çarptığı otomobil sürücüsü tarafından teselli edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KC 404 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ö. karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı, fakat durduramadı. Otomobilin çarptığı Zeliha Ö. ise acılar içerisinde feryad etmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracından aldığı bahtaniye ve yastıkla yaşlı kadına yardımcı olurken, yaralı kadının eşi ise bir an bile yanından ayrılmadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ali Kamur
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.